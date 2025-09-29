Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte bankaların güncel listesi
Bankalar, yeni müşteri kazanma yarışında faizsiz kredi kampanyalarını aralıksız sürdürüyor. Şu an için beş farklı banka, yalnızca ilk kez hesap açtıran kişilere özel faizsiz nakit desteği ve kredi seçeneği sunuyor. Bu kredilerde tutar 90 bin TL'ye kadar çıkabiliyor ve geri ödeme süresi 3 ila 6 ay arasında değişiyor. İşte, faizsiz kredi veren bankaların listesi…
- 1
- 2
QNB
QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.
- 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,
- 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.
- 3
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.
- 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,
- 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.
-
- 4
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.
- 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,
- 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.
- 5
DENİZBANK
DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.
- 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,
- 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.
- 6
ENPARA
Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.
-