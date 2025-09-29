Yeni müşteri çekmek isteyen bankalar, faizsiz kredi kampanyalarına devam ediyor. Şu anda beş banka, yalnızca ilk kez hesap açanlara özel faizsiz nakit avans ve kredi imkânı tanıyor. Söz konusu kredilerde tutar 90 bin TL’ye kadar çıkabiliyor ve geri ödemeler 3 ile 6 ay arasında yapılabiliyor. İşte faizsiz kredi fırsatı sunan bankaların listesi…