Ücretsiz doğalgaz uygulamasının sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 yıl süreyle kullandığı 25 metreküp doğalgazın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacağı geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Peki, "Doğalgaz desteği uzatıldı mı? Ücretsiz doğalgaz uygulaması ne zaman kadar geçerli olacak?" İşte ücretsiz doğalgaz desteğine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...