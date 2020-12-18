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Hane başına gaz tüketimi düşüyor

Koronavirüs salgını, karantina ve kapanma önlemlerinin konut, sanayi ve ticarethane ile elektrik sektöründe doğal gaz tüketimine etkisi ortaya çıktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Doğal Gaz Meclisi’nin Salı günü gerçekleştirdiği toplantıda, sektör temsilcileri ve uzmanlar gaz tüketimine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Buna göre bu yıl, 2019 yılına göre ortalama hava sıcaklığı 0.2 derece düşmüş olmasına ve salgın nedeniyle vatandaşların önemli bölümü evinde daha çok zaman geçirmesine karşın hane başına ortalama doğal gaz tüketimi geriledi.

18.12.2020 - 14:57 | Güncelleme: ABONE OL
Hane başına gaz tüketimi düşüyor

Gaz tüketimi, 2019 yılının ilk 7 ayında (ocak, şubat, mart ve nisan yoğun tüketim dönemi) 711 metreküpken, 2020’de 675 metreküpe indi. Hanelerin, önceki yıllarda 12 aylık gaz tüketimi 1000 metreküp düzeyinde gerçekleşmişti. Hanelerin gelirinin azalmasının tüketimdeki düşüşte etkili olduğu değerlendiriliyor.

Peki, sanayi ve ticarethanede durum ne? Sanayi tüketimi salgına karşın 2019 ile aynı düzeylerde gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında tüketim, 9 milyar metreküp oldu. Elektrik santrallarının tükettiği gaz miktarında yüzde 10 artış söz konusu. Uzmanlar, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallarda (HES) elektrik üretiminin kısıldığına işaret etti. Elektrikte, suyun boşluğunu gaz santralları doldurdu. Gaz tüketimi artış kaydetti.

Ticarethanede, gaz tüketiminde karantina önlemleri nedeniyle belli bir miktar düşüş olduğu vurgulandı.

FATURA ÖDEME

Vatandaş, karantina döneminde gaz faturasını ödemekte zorlanmış ve şehiriçi dağıtım şirketlerine borcu birikmişti. Gaz faturası ödeme alışkanlıklarının da normale döndüğü ifade edildi.

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  • atifbey2020-12-18 15:38:36millet aç aaç...
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