Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Oyuncu Hande Subaşı, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Alican Ulusoy, ile birlikte Bodrum'da objektiflere takıldı.

Tatil sezonunu sevgilisi ile birlikte açan Subaşı, sıcak havada serinlemek için bol bol denize girerek sıcak havanın keyfini çıkardı.