Oyuncu Hande Subaşı, geçtiğimiz haziran ayında iş adamı Alican Ulusoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgilisi ile tatilde olan Subaşı, mutlu karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Tatilden paylaşımlarına devam eden Hande Subaşı, sevgilisi Alican Ulusoy ile aşk dolu pozunu "Güzel adam" notuyla paylaştı. Subaşı'nın paylaşımı takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"GİZLİ SAKLI BİR ŞEY YOK"

Subaşı geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alican Ulusoy ile haklarında çıkan haberlerle ilgili sitemde bulunmuştu. Ünlü oyuncu, "Birlikteliğimizi ve anılarımızı zaten paylaşıyoruz. Gizli, saklı bir şey yok. O yüzden rica edeceğim; her gördüğünüz karenin altına bir hikaye yazmayınız" ifadelerini kullanmıştı.