"GİZLİ, SAKLI BİR ŞEY YOK"

Ünlü oyuncu, "Birlikteliğimizi ve anılarımızı zaten paylaşıyoruz. Gizli, saklı bir şey yok. O yüzden rica edeceğim; her gördüğünüz karenin altına bir hikaye yazmayınız" ifadelerini kullandı.