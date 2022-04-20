Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Cemal Hünal, Yağmur Ün ve Hande Subaşı, önceki gece Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Yeni bir projeye başlayacaklarını söyleyen ünlü isimler, "Görüşme toplantısını yaptık, bir araya geldik ki daha verimli geçsin istedik." dedi.

"GÜZEL BİR SÜREÇ BAŞLIYOR"

Hazırlandıkları proje hakkında detay vermekten kaçınan oyuncular, "Güzel bir süreç başlıyor. Yaz sezonu için hazırlık içerisinde olduğumuz bir proje." ifadelerini kullandı.