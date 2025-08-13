Habertürk
        Haberler Magazin Hande Soral: Ülkemizi temsil etmek çok güzel - Magazin haberleri

        Hande Soral: Ülkemizi temsil etmek çok güzel

        Geçtiğimiz haftalarda 'Outstanding Achievement in TV Series/ TV Dizilerinde Üstün Başarı' ödülünü almak için Sicilya'ya giden Hande Soral, samimi açıklamalarda bulundu; "Çok önemli isimlerle aynı sahnede bu ödülü aldım. Ülkemizi bir yerlerde temsil ediyor olmak çok güzel"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 08:29 Güncelleme: 13.08.2025 - 08:29
        "Ülkemizi temsil etmek çok güzel"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Soral, Musiki Cemiyeti Derneği'nin düzenlediği geceye katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soral; "Ben de isterdim ki sesim güzel olsun ama değil. Bir de ne kadar uğraşsam da bunu düzeltemeyeceğim de bir gerçek ama şarkı söyleyebilmeyi çok çok isterdim" dedi.

        "ÖNEMLİ İSİMLERLE AYNI SAHNEDE ÖDÜL ALDIM"

        Hande Soral, geçtiğimiz haftalarda 'Outstanding Achievement in TV Series/ TV Dizilerinde Üstün Başarı' ödülünü almak için Sicilya'ya gitmişti. Sicilya'da İngiliz yönetmen Terry Gilliam ile bir araya gelen Soral; "Çok güzel ağırlandık. İtalya’da hem Türk dizilerine olan ilgi hem de benim daha önce oynadığım bir diziye ilgi çok çok büyüktü. Çok önemli isimlerle aynı sahnede bu ödülü aldım. Ülkemizi bir yerlerde temsil ediyor olmak çok güzel" diye konuştu.

        Terry Gilliam ve Hande Soral
        Terry Gilliam ve Hande Soral
        #Hande Soral

