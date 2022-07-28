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Hande Soral-İsmail Demirci çiftinin Bodrum romantizmi! Oğulları ile ilk tatil! - Magazin haberleri

Hande Soral-İsmail Demirci çiftinin Bodrum romantizmi: Oğulları ile ilk tatil!

Ali'nin dünyaya gelmesinin ardından ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Hande Soral-İsmail Demirci çifti, soluğu Bodrum'da aldı. Ailece tatil yapan ve iskelede romantik anlar yaşayan ikili, oğullarını sevmeye doyamadı

28.07.2022 - 07:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 5 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Hande Soral (35) ve İsmail Demirci (37), geçtiğimiz ay ilk çocukları Ali'yi kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı.

  • Konakladıkları otelin iskelesinde görüntülenen çift, bir süre şezlongta oturarak sohbet etti. Soral ile Demirci'ye bu sırada oyuncunun kardeşi Bedirhan Soral da eşlik etti.

  • Bebekleri Ali'yi sevmelere doyamayan çift, bir an olsun oğullarını kucaklarından kucağından indirmedi. Demirci'nin bir ara Ali'nin kolunu ısırarak sevmesi tebessüm ettirdi.

  • Ardından denize giren çift, Bodrum'un sularının tadını çıkardı.

  • Sudan Hande Soral'dan önce çıkan İsmail Demirci, elinde havluyla eşini böyle karşıladı.

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