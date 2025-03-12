Hande Erçel: Yorumları okumuyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; geçtiğimiz hafta Paris Moda Haftası'nda siyah deri mini bir elbiseyle boy gösteren Hande Erçel, yurda döndü.

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Bir mekânda arkadaşlarıyla buluşan Hande Erçel, çıkışta da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇOĞU SAYFAYI GÖRMÜYORUM"

Paris Moda Haftası'nda giydiği kıyafetle ilgili çevresinden olumlu geri dönüşler aldığını ifade eden Hande Erçel, sosyal medyada yapılan yorumlar hakkında ise "Yorumları okumuyorum. Hatta çoğu sayfayı görmüyorum ama arkadaşlarımın tepkileri çok güzeldi. Yani hoşuma gidiyor böyle şeyler" diye konuştu.

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Ayrıca Donatella Versace, geçtiğimiz hafta Milano Moda Haftası'na katılan Hande Erçel ile fotoğrafını paylaşmıştı.

"TÜRKLER OLARAK DÜNYADA DA BELLİ NOKTAYA GELİYORUZ"

Hande Erçel, son dönemde Türk oyuncuların ve dizilerin dünyada daha tanınır hale gelmesine ise "Çok şanslıyız. Türkler olarak dünyada da belli noktaya geliyoruz. Ülkemizi, kendimizi güzel ifade edip tanıtıyoruz. Hepsini hayranlıkla izliyorum" yorumunda bulundu.

"DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Hande Erçel, gazetecilerin, "Kendinizde beğenmediğiniz ya da değiştirmek istediğiniz neler var?" sorusunu ise "Herkesin var. Değiştirmek istediğim daha çok şey var var tabii ama spesifik bir şey söylemeyeyim" ifadeleriyle yanıtladı.