"BELKİ 10 SENE ÖNCE YAPMIŞIMDIR"

37 yaşındaki Murat Dalkılıç, "Hiç sevgilinin telefonunu karıştırdın mı?" sorusunu ise şu şekilde cevaplamıştı:

Bu dünyada sevgililikte en nefret ettiğim şey; telefon karıştırılmasıdır. 'Karıştırmadım' diyerek, yalan söylemek istemem. Belki 10 sene önce yapmışımdır. Hem saygı, hem güven belirtisi hareketlerdir. Bir şey ararsan, bulursun çünkü...