Hande Erçel isyan etti: Biraz beni salın
Ünlü oyuncu Hande Erçel, oyunculuğu hakkında yapılan yorumlar ve özel hayatıyla ilgili eleştirilere isyan etti.
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En son 'Bambaşka Biri' dizisiyle ekranlara gelen Hande Erçel, oyunculuğuna yönelik yapılan eleştiriler hakkında sessizliğini bozdu.
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"HER KONUDA HEDEF GÖSTERİLİYORUM"
Aramızda Kalmasın programına konuşan Erçel "Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın" dedi
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Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Erçel, Hakan Sabancı ile birlikteliği hakkında konuştu.
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"BÖYLE ŞEYLER KISMET"
Evlilik hakkında konuşan Erçel “Böyle şeyler kısmet. Böyle bir karar alırsak, biz zaten söyleriz. Biz şu an gayet keyifliyiz. İlişkimizi yaşıyoruz. Her şey yolunda. Güzel gidiyor" dedi.
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