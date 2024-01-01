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        Haberler Magazin Hande Erçel'in yeğeni, Gamze Erçel ve Caner Yıldırım kızı Mavi kanseri yendi | Hande Erçel yeğeni Mavi hastalığı nedir, kaç yaşında? - Magazin haberleri

        Mavi kanseri yendi

        Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gören kızları Mavi, hastalığı atlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:34
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          Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti.

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          2022'nin eylül ayında basına yansıyan haberlerin ardından Gamze Erçel de iddiaları doğrulamıştı.

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          Minik Mavi'den güzel haber geldi. Gamze Erçel, 4 yaşındaki Mavi’nin çocukların kanseri yendikleri zaman yaptığı gibi zil çaldığı anları sosyal medyadan paylaştı.

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          Gamze Erçel, "Şükürler olsun ki Mavi’nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz. Ne zor günlerdi... Sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını size de hatırlatmak isterim" dedi.

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