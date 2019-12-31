"YAPTIRMAYACAĞIM, YORULDUM"



Şarkıcı, "Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan, buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum" ifadelerini kullanmıştı.