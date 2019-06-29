ROMANTİK SAATLER



Erçel ile Dalkılıç, ‘Siyah İnci’ lakaplı şarkıcının seslendirdiği parçalarla romantik anlar yaşadı. Bir yıllık ilişkileri boyunca hiç romantik pozlar vermeyen ikili, Bodrum’da aşka geldi. Güzel oyuncu, konser esnasında başını Dalkılıç’ın omzuna dayarken popçu ise Erçel’in saçlarını okşadı. İkilinin bu anı da “Aşk Bodrum’da yaşanıyor” şarkısını akıllara getirdi.