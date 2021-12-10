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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz akşam Etiler'de otomobiliyle seyir halindeyken görüntülendi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erçel, 2021'in kendisi için çok güzel geçtiğini söyledi.

28 yaşındaki oyuncu, daha sonra "Yeni yılda herkesin sağlıklı huzurlu ve mutlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.