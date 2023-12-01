Hande Erçel Arabistan'a gitti! Güzel ismin tarzı dikkat çekti!
Fox TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde Savcı Leyla karakterine hayat veren oyuncu Hande Erçel, Red Sea Film Festivali için Suudi Arabistan'a gitti. Ünlü güzelin tercih ettiği kombini sosyal medyada gündem oldu.
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Yaklaşık bir yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ve oyunculuk kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, Red Sea Film Festivali için Suudi Arabistan'a gitti. Ünlü isim yine güzelliğiyle göz kamaştırdı.
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30'uncu yaşı için 'The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby)' temalı bir parti düzenleyen Hande Erçel, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Partiye ünlüler camiasından birçok isim akın etmişti.
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Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri adlı dizide eski rol arkadaşı Burak Deniz ile başrolü paylaşan Hande Erçel, festival için Arabistan, Cidde'ye gitti.
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Sosyal medya hesabında 31.2 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in son pozlarına sevenlerinden 6 binden fazla övgü dolu yorum ve 709 binin üzerinde beğeni geldi.
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İşte Hande Erçel'in Arabistan kombini...
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