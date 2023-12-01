Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hande Erçel Arabistan'a gitti! Güzel ismin tarzı dikkat çekti!

        Hande Erçel Arabistan'a gitti! Güzel ismin tarzı dikkat çekti!

        Fox TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde Savcı Leyla karakterine hayat veren oyuncu Hande Erçel, Red Sea Film Festivali için Suudi Arabistan'a gitti. Ünlü güzelin tercih ettiği kombini sosyal medyada gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yaklaşık bir yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ve oyunculuk kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, Red Sea Film Festivali için Suudi Arabistan'a gitti. Ünlü isim yine güzelliğiyle göz kamaştırdı.

        • 2

          30'uncu yaşı için 'The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby)' temalı bir parti düzenleyen Hande Erçel, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Partiye ünlüler camiasından birçok isim akın etmişti.

        • 3

          Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri adlı dizide eski rol arkadaşı Burak Deniz ile başrolü paylaşan Hande Erçel, festival için Arabistan, Cidde'ye gitti.

        • 4

          Sosyal medya hesabında 31.2 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in son pozlarına sevenlerinden 6 binden fazla övgü dolu yorum ve 709 binin üzerinde beğeni geldi.

        • 5

          İşte Hande Erçel'in Arabistan kombini...

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        40 gün sonra aynı kader!
        40 gün sonra aynı kader!
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı
        İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı
        Yangında itfaiyeye hatalı park engeli!
        Yangında itfaiyeye hatalı park engeli!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Habertürk Anasayfa