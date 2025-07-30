Hande Doğandemir, sevgilisiyle tatile çıktı

Oyuncu Hande Doğandemir ve mimar Emre İzer, bu yıl ilişkilerine ikinci bir şans tanıyarak yeniden bir araya geldiler.

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Doğandemir, sevgilisiyle birlikte tatile çıktı ve o anlara dair sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Oyuncu, sevgilisini de etiketlediği gönderilerine ise, "İhtiyacım olan biraz güneş, biraz da nefes alabileceğim hava" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram

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