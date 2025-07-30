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        Haberler Magazin Hande Doğandemir, sevgilisiyle tatile çıktı - Magazin haberleri

        Hande Doğandemir, sevgilisiyle tatile çıktı

        Hande Doğandemir, yeniden bir araya geldiği sevgilisi Emre İzer ile tatile çıktı. Doğandemir, birlikte geçirdikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 20:04 Güncelleme: 30.07.2025 - 20:04
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        Sevgilisiyle tatile çıktı
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        Oyuncu Hande Doğandemir ve mimar Emre İzer, bu yıl ilişkilerine ikinci bir şans tanıyarak yeniden bir araya geldiler.

        Doğandemir, sevgilisiyle birlikte tatile çıktı ve o anlara dair sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

        Oyuncu, sevgilisini de etiketlediği gönderilerine ise, "İhtiyacım olan biraz güneş, biraz da nefes alabileceğim hava" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hande Doğandemir
        #Emre İzer

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