"HAYATIN BİR PARÇASI"

"Aşk sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu, "Aşka çok büyük anlamlar yüklemiyorum ve bir ihtiyaç olarak da görmüyorum. Hayatın bir parçası... Aşkı da zaten bir başkasına duyulan his olarak özetleyemem. Birçok şeye karşı olan tutkumuz, benim için bu da hayatın bir parçası." şeklinde konuştu.