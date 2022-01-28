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Hande Doğandemir ile Onur Tuna ayrıldı mı?

Kısa süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Hande Doğandemir ile Onur Tuna'nın ilişkisinin bittiği ileri sürüldü

28.01.2022 - 11:21 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Kendisi gibi oyuncu olan Onur Tuna ile yeni bir aşka yelken açan Hande Doğandemir'in, mutluluğunun kısa sürdüğü iddia edildi.

  • "YAKINDA DÖNERİM"

    tv100'ün haberine göre;Tuna, geçen hafta sağlık sorunları yaşamış ve koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitmişti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamalada "Arkadaşlar korona değilim. Sabah yüksek ateşle uyandım. Ancak yapılan bütün testlerim negatif çıkmıştır." demişti.

    Günlerdir testi negatif olan oyuncu bugün pozitif çıktı. Karantinaya giren Onur Tuna, takipçilerine "Yakında dönerim, herkese teşekkür ederim." sözleriyle seslendi. 

  • 'AŞK BİTTİ' İDDİASI

    Tuna'yla ilgili bir diğer gelişme ise özel hayatı oldu. Onur Tuna'nın kısa bir süre önce aşk yaşadığı Hande Doğandemir'den ayrıldığı ileri sürüldü. 

    İkilinin, birlikteliğini sessiz sedasız bir şekilde bitirdiği iddia edildi. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Tuna ve Doğandemir, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

  • "KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

    Geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere yansıyan Hande Doğandemir, gazetecilerin Onur Tuna ile ilgili sorularını, "Hiç ben onları konuşmak istemiyorum. Her şey yolunda, çok sağ olun. Teşekkürler." diyerek geçiştirmişti.

  • SÜRPRİZ HAMLE

    Daha önce adı kendisi gibi oyuncu olan Yağız Can Konyalı ile anılan ve bu iddiaları reddeden Hande Doğandemir'in, meslektaşı Onur Tuna ile birlikte olduğu ileri sürülmüştü.

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ayna karşısında verdiği pozu yayınlayan Doğandemir'in, telefonunun arkasındaki fotoğrafta Tuna'nın yer aldığı konuşulmuştu.

    Konuyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmayan Hande Doğandemir ve Onur Tuna'dan ardından sürpriz bir hamle gelmişti.

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