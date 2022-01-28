'AŞK BİTTİ' İDDİASI

Tuna'yla ilgili bir diğer gelişme ise özel hayatı oldu. Onur Tuna'nın kısa bir süre önce aşk yaşadığı Hande Doğandemir'den ayrıldığı ileri sürüldü.

İkilinin, birlikteliğini sessiz sedasız bir şekilde bitirdiği iddia edildi. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Tuna ve Doğandemir, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye devam ediyor.