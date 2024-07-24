Hande Doğandemir'den kalpli "Geldi benimki" ile aşk mesajı

Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yeni bir birliktelik yaşadığı mesajı verdi.

Hande Doğandemir, yeni sevgilisinin kim olduğunu açıklamasa da o kişinin 2010'de Şebnem Bozoklu ile evlenip 2016'da ayrıldığı mimar Emre İzer olduğu iddia edildi.