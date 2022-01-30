"BANA 'ALLAH BELANI VERSİN' DEDİ"

Daha sonra "Cardi B. bana kafayı taktı!" diyen ünlü oyuncu, dünyaca ünlü yıldızın kendisini Twitter'da nasıl sıkıştırdığını ise şu sözlerle anlattı:

Cardi B., 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' hastası çıktı. Ben orada 'Kösem'i ortadan kaldıran 'Turhan Sultan'ı oynadım. Twitter'da küfür kıyamet, linç kampanyası başlattı bana. 'Allah belanı versin' falan demiş. Ben de, 'Hayırdır Cardi'ciğim, ne oluyor ya?' dedim.