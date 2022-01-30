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Hande Doğandemir: Cardi B. bana kafayı taktı!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, şimdiye kadar yer aldığı projeler hakkında konuştu. 2015-2017 yılları arasında ekrana gelen 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'de canlandırdığı karakter nedeniyle, diziyi yakından takip eden rapçi Cardi B.'nin kendisine kafayı taktığını söyledi ve "Twitter'da bana linç kampanyası başlattı!" ifadelerini kullandı

30.01.2022 - 15:52 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Kısa bir süre önce aşk yaşadığı ortaya çıkan oyuncu Onur Tuna ile ayrıldığı iddia edilen Hande Doğandemir, kariyeri hakkında bilinmeyenlerini anlattı. 

  • Doğandemir, 'Şanışer' lakabıyla tanınan rapçi Sarp Palaur ile 'Dayı Şov'a konuk oldu. Hande Doğandemir, Dayı'nın 'Game of Thrones' tarafından mention'landığını hatırlatması ve "Rol geliyor diye sevindin mi?" diye sorması üzerine, "Ortalığı karıştıracak bir rol girecekse o benimdir' dedim." yanıtını verdi.

  • "BANA 'ALLAH BELANI VERSİN' DEDİ"

    Daha sonra "Cardi B. bana kafayı taktı!" diyen ünlü oyuncu, dünyaca ünlü yıldızın kendisini Twitter'da nasıl sıkıştırdığını ise şu sözlerle anlattı:

    Cardi B., 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' hastası çıktı. Ben orada 'Kösem'i ortadan kaldıran 'Turhan Sultan'ı oynadım. Twitter'da küfür kıyamet, linç kampanyası başlattı bana. 'Allah belanı versin' falan demiş. Ben de, 'Hayırdır Cardi'ciğim, ne oluyor ya?' dedim.

  • "O FİLMDEN HİÇ PARA KAZANMADIM!"

    Dizilerde olduğu kadar tiyatro oyunları ve bağımsız filmlerde de yer alan Hande Doğandemir, "Nuh Tepesi' kendimi sanata ve bağımsız filmlere verdiğim ilk açılış filmi oldu. Hiç para kazanmadığım, üzerine para verdiğim bir şeyler yaptım." ifadelerini kullandı.

  • "BİR İNSAN HAYATINDA BAŞKA NE İSTER?"

    Doğandemir, filmle kazandıkları ödülü almaya New York'a gittikleri zamanı, "Haluk Bilginer, Ali Atay ve Arın Kuşaksızoğlu, bir hafta New York'ta muhteşem vakit geçirdik. Üzerine bir de ödül alıp, geldik. Bir insan hayatında başka ne ister?" sözleriyle anlattı.

    Ünlü oyuncu, ayrıca yazın bir tane bağımsız filminin izleyiciyle buluşacağını, ve 'Daha İyi Bir Yarın' isimli sinema filminin yakında beyazperdede olacağını belirtti.

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