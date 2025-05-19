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        Hande Demir'in panik anları

        Hande Demir, bir erkek arkadaşıyla Etiler'de görüntülendi. Gazetecileri fark edince şaşkınlık yaşayan Demir, hızla bir mağazaya girip arkadaşından uzaklaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 10:21 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:21
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        Hande Demir'in panik anları
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Demir, yanında bir erkek arkadaşıyla Etiler'de objektiflere yansıdı.

        Hande Demir, basın mensuplarını görünce panik olup hızla bir mağazaya girip kuytu köşe bir yere geçerek kendisini kamufle etmeye çalıştı.

        Daha sonra yanındaki erkek arkadaşına bir şeyler söyleyen Hande Demir, ondan uzaklaşıp mağazanın içinde ayrı yerlerde dolaşıp dikkat çekmemeye çalıştı.

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