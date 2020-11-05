Hande Çinkitaş, 19 sene önce İstanbul Kadıköy'deki kendi evinde öldürülmüş ve katili bulunamamıştı. Korkunç cinayetten 19 sene sonra Hande Çinkitaş'ın katili bulundu. Bir anda gündeme oturan cinayete dair her şey merak ediliyor. Hande Çinkitaş kimdir? Hande Çinkitaş cinayeti nedir? Hande Çinkitaş'ın katili kim?
HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİ NEDİR?
Hande Çinkitaş, 2001 yılında, İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı İçerenköy
2de kendi evinde korkunç bir şekilde öldürülmüştü. Başına çekiçle vurulan, 13 yerinden bıçaklanan ve boğazıyla sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kadar kesildiği tespit edilen Hande Çinkitaş, katilleri bugüne kadar bulunamamıştı. Polisin bu güne kadar hiç kapatmadığı Hande Çinkitaş cinayetinde bir gelişme meydana geldi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olay yeri inceleme işlemleri sırasında Hande Çinkitaş'ın avucunda bulunan saç tellerini günümüz teknolojisiyle bir daha incelemek isteyince cinayet çözüldü. Polis ekipleri saç tellerini 19 sene önce de incelemişti ancak bu saçlarda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait herhangi bir DNA örneği bulunamamıştı.Hande Çinkitaş'a ait olduğu tespit edilen bu saçların katil ya da katiller tarafından cinayetin ardından makasla kesildiği ve cinayet mahalline dağıtıldığı belirlenmişti.
HANDE ÇİNKİTAŞ'IN KATİLİ KİM?
Cinayet mahallindeki kapılarda herhangi bir zorlamanın bulunmaması 2001 yılında da katilin tanıdık biri olabileceği düşüncesini doğurmuştu ancak saç tellerinin yeniden incelenmesiyle bu ihtimal kesinleşti. Cinayetle ilgili baba Nezih Ç. ile üvey anne Şehriban Ç. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde 4 gün sorgulanan şüpheliler cinayeti itiraf etti.
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