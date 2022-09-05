"Her yaş ayrı bir tecrübe"

Hande Ataizi: Her yaş ayrı bir tecrübe - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu görülen Ataizi, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"HER YAŞ AYRI BİR TECRÜBE"

2 Eylül'de 49 yaşına basan ünlü oyuncu, "Çok mutluyum. Her yaş ayrı bir tecrübe. Ufak bir doğum günü kutlaması yaptık. Şimdi de eve geçiyorum" açıklamasını yaptı.