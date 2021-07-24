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Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kim? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu ne?

Efsane bilim kurgu film serisi Yıldız Savaşlarının en sevilen karakterlerinden Han Solo'nun hayatına ayna tutan Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi bu akşam Kanal D'de seyirci karşısına çıkıyor. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu ne? İşte Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları

24.07.2021 - 18:01 | Güncelleme: ABONE OL
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kim? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu ne?

Star Wars filmleri 7'den 70'e herkesin kalbinde taht kurmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Ron Howard'ın oturduğu, Senaryosunu Lawrence Kasdan ve Jon Kasdan'ın yazığı Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında ilk defa televizyon izleyicisiyle buluşacak. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu ne? İşte Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ KONUSU NE?

Yıldız Savaşları karakterlerinden Han Solo'nun gençlik yıllarını konu alan Western türündeki ABD filmi Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, genç Han Solo'nun tehlikeli yeraltı suç dünyasındaki maceraları sırasında uzun süre yoldaşı olacak olan Chewbacca ve Lando Calrissian gibi Star Wars evreninin sevilen karakterleriyle yolunun kesişmesini ele alıyor.

Karanlık ve tehlikeli yeraltı dünyasında cesaret gerektiren pek çok maceraya atılırken, Han Solo müstakbel yardımcı pilotu Chewbacca ile arkadaş olur. Ve, Star Wars efsanesindeki beklenmedik kahramanların rotasını belirleyen bu yolculukta, kötü nam salmış kumarbaz Lando Calrissian ile tanışır.

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ OYUNCULARI

Alden Ehrenreich - Han Solo
Woody Harrelson - Beckett
Emilia Clarke - Kira[1]
Donald Glover - Lando Calrissian
Thandie Newton
Phoebe Waller-Bridge - L3-37
Joonas Suotamo - Chewbacca

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