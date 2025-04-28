Hamza'nın eğitimi için seferber oldular

Van'ın Muradiye ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen Hamza Merter'in (13) eğitimden geri kalmaması için tüm destekler veriliyor.

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Yumaklı Mahallesi'nde yaşayan Merter, nadir görülen "İnfantil Sistemik Hyalinozis" (Deri ve pek çok organ sisteminde hiyalin birikiminin görüldüğü, otozomal resesif geçişli bir hastalık) rahatsızlığı nedeniyle okula gidemedi. Ailesinin, yürüyemeyen, kalem tutmakta zorlanan çocuğun eğitimden geri kalmaması için 4 yıl önce yaptığı başvuru üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Merter'e "evde eğitim" hizmeti verilmesi sağlandı.

Bu kapsamda görevlendirilen öğretmenler Ece Yıldızer ve Beyza Soya, haftanın 5 günü Merter'in evine giderek sınıfa dönüştürdükleri odada 2 saat ders vermeye başladı.

Kaymakamlığın bilgisayar hediye ederek tüm ihtiyaçlarını karşıladığı Merter'e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de kırtasiye malzemesi, kitap desteğinde bulundu. Bu destekler sayesinde hayata tutunan, dersleriyle yakından ilgilenen Merter, öğretmen olma hayali kuruyor.

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İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, Merter'in 4 yıldır evde eğitim hizmeti aldığını söyledi. Bu süreçte öğretmenlerin haftanın 5 günü öğrencinin evine giderek 2 saat ders anlattığını belirten Alhan, şöyle konuştu:

"Kaymakamlığımızın desteğiyle öğrencimizin 4 yıldır tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca Sayın Kaymakamımız kendisine bilgisayar hediye etti. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Hamza'nın bilgisayar masasını meslek lisesi öğrencilerimiz yapacak. Beğendiği bir modeli hazırlayarak kendisine hediye edeceğiz." Öğretmen Beyza Soya da 4 yıldır öğretmen arkadaşıyla Merter'in evine giderek eğitim verdiğini dile getirdi. Merter'i zaman zaman sıkıldığı için okula da götürdüklerini ve farklı bir ortamda bulunmasını sağladıklarını anlatan Soya, "Öğrencimiz okuma yazmayı öğrendi. Akademik anlamda hiçbir sorunu yok, gayet iyi durumda. Dört işlem becerisinde de çok iyi. Derslerinde başarılı bir öğrencimiz. Dersler dışında evde kitap okuyor. Bu sayede okuma hızını da sürekli geliştiriyor" dedi. Baba Bünyamin Merter ise Muradiye Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün oğluna önemli destekler verdiğini ifade etti. Bu sayede oğlunun eğitimine devam etme imkanı bulduğunu vurgulayan Merter, şunları kaydetti: "Öğretmenlerimiz çok yakından ilgileniyorlar, Allah hepsinden razı olsun. Dört yıldır öğretmenlerimiz sürekli gelip oğluma eğitim veriyor. Kaymakam Bey oğlum için bütün imkanları sağladı, bilgisayar hediye etti. Allah devletimizden razı olsun, devletimiz her türlü yardımı yapıyor. Onlara çok teşekkür ediyoruz."

Öğretmenleri sayesinde eğitimden geri kalmadığını belirten Hamza Merter, "Bazen sıkıldığımda öğretmenlerim ya da annem beni okula götürüyor. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Okuma yazmayı öğrendim, evde sıkılmıyorum, kitap okuyorum. Kaymakam amca bilgisayar gönderdi, ona da teşekkür ederim. Öğretmenlerim, benim için çaba gösteriyor. Onlara da teşekkür ederim. Ben de öğretmen olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.