Kaan Müjdeci imzalı GAİN Orijinal dizisi, sıradışı Shakespeare uyarlaması “Hamlet”, 5-14 Kasım tarihleri arasında İsviçre’de düzenlenen 27. Cenevre Film Festivali’nin Uluslararası Dizi Yarışması bölümünde, büyük ödül Reflet d’Or 2021 için yarışacak.

Ölümsüz bir hikâyeyi özgün ve cesur bir yorumla günümüzle buluşturan Kaan Müjdeci’nin, Shakespeare uyarlaması, ilk dizisi “Hamlet”, Büyükada’daki “fayton krallığı”nda süregelen bir adalet arayışı üzerinden insanlığın ve sistemin çürümüşlüğüne ışık tutuyor. Birbirinden güçlü oyuncuların performansları, büyüleyici atmosferi ve akıcı anlatımıyla izleyenlerden övgü dolu yorumlar alan dizi, 5-14 Kasım'da düzenlenecek 27. Cenevre Film Festivali’nde HBO Max, ARTE gibi dünya lideri yayıncıların farklı ülkelerden iddialı yapımlarıyla rekabet etmeye hazırlanıyor.

Tüm bölümleriyle yeni nesil içerik platform Gain'de izleyiciyle buluşan Hamlet'in oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Şebnem Bozoklu, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar, Murat Kılıç, Çiğdem Selışık Onat, Cihat Tamer, Serdar Orçin, Emrullah Çakay, Ozan Çelik, Kutay Sandıkçı, Çiçek Acar ve Mustafa Alabora yer alıyor.

'Hamlet', 27. Cenevre Film Festivali’nin Uluslararası Dizi Yarışması bölümünde 10 finalistten biri olarak büyük ödül Reflet d’Or 2021 için yarışacak.

Kaan Müjdeci