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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Hamiyet' seyirciyle buluştu

        'Hamiyet' seyirciyle buluştu

        Türkiye'de rock müziğin önde gelen gruplarından Peyk'in ilk müzikali olan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan 'Hamiyet' dün akşam Maximum Uniq Hall'da seyirciyle buluştu. Aslı İnandık'ın 'Hamiyet'i canlandırdığı oyunun galasına ünlü isimler katıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 17:25 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:25
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        'Hamiyet' seyirciyle buluştu
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        Türkiye'de rock müziğin en sevilen gruplarından Peyk’in, ilk müzikali 'Hamiyet', dün akşam seyirciyle buluştu. Şarkılarında, öznel olanla tarihsel olanı birleştiren, mesaj verme kaygısı taşımadan yaşadığımız zamanların notunu tutan Peyk, gerçek bir hikayeden uyanlanan 'Bir Peyk Müzikali - Hamiyet' ile müzikseverlere olduğu gibi tiyatro severlere de sıra dışı bir deneyim yaşatıyor.

        Oyunun galasına Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Çağlar Ertuğrul, Berkay Ateş, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Bülent Ortaçgil, Bartu Küçükçağlayan, Melike Şahin, Öner Erkan, Defne Kayalar, Serhan Onat, Ali Bilgin, Feridun Düzağaç gibi birçok ünlü isim katıldı.

        Hikaye ve şarkı sözleri grubun aynı zamanda solisti de olan İrfan Alış’a ait olan oyunu Deniz Madanoğlu yazdı. İzleyenlerden tam not alayn Hamiyet'in yönetmen koltuğunda Işıl Kasapoğlu oturuyor. Oyunda Hamiyet’e Aslı İnandık hayat verirken Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil, Uygar Özçelik ve Peyk (Barış Tokgöz, Ertan Çalışkan, İrfan Alış, Özgür Ulusoy, Serdal Ersoy) yer alıyor.

        OYUNUN KONUSU

        Bir işçi mahallesinde iki çocuğu ve kocasıyla yaşayan Hamiyet, yoksul ve yorgun hayatına, bambaşka bir hayal dünyasına sığınarak katlanabilmektedir. O dünyada Hamiyet, önemli ve değerli biridir, bir müzik grubunun hem söz yazarı hem gözbebeğidir. O anlarda özgürce şarkılarını söyler, dans eder ve en önemlisi asla yalnız hissetmez. Ancak yaşadığı ve tanık olduğu ihanetler, aşağılanmalar ve hayal kırıklıklarından sonra Hamiyet’in gerçekle bağı iyice kopar. Sonunda hem

        evini, hem de hayal arkadaşlarını kaybeder ancak herkesin aksine, onu unutmayı reddeden bir çocuğun belleğinde ve Peyk şarkılarında sonsuza kadar yaşamaya devam edecektir.

        80 darbesiyle birlikte daha da yoksullaştırılan ve dayanışma hakkı elinden alınan fabrika işçilerinin dünyasında hem bir emekçi hem anne hem de kadın olmanın tüm yükünü sırtlamış bir hayalperestin ‘lan ben sana neyledim dünya’ deyişinin hikayesi…

        Hamiyet Oyunu Program

        08 Şubat 2024 AKM İstanbul

        01 Mart 2024 Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

        Oyunun biletlerine Biletix ve Passo’dan ulaşılabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aslı İnandık
        #Hamiyet
        #Maximum Uniq Hall
        #Zorlu PSM
        #tiyatro
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