Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        63
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Beşiktaş
        BJK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        27
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Hamit Altıntop'tan derbi yorumu: Pazartesi gününe alınmasını doğru bulmuyorum! - Futbol Haberleri

        Hamit Altıntop'tan derbi yorumu: Pazartesi gününe alınmasını doğru bulmuyorum!

        Süper Lig'de 24.hafta tamamlanırken Galatasaray derbi öncesinde ezeli rakini Fenerbahçe ile 6 puan farkı korudu. HT Spor yorumcusu Hamit Altıntop hem derbiyi hem de Süper Lig'deki son haftaları yorumladı. Altıntop derbinin günüyle ilgili de çarpıcı bir yorumda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamit Altıntop'tan derbi yorumu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        HT Spor yorumcusu Hamit Altıntop, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi. Hamit Altıntop'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili sözleri de dikkat çekti.

        Hamit Altıntop, Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçının hüsranını Çaykur Rizespor maçında kısmen de olsa atlattığını ifade etti.

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin pazartesi günü oynanmasına tepki gösteren Hamit Altıntop, "Çok kaybedecekleri bir şey yok Galatasaray'ın o da bir avantaj onlar için. Bir mucize olma ihtimali var mı var evet kesinlikle var o da olursa çok büyük bir havaya sokacaktır Galatasaray camiasını yenilirse de çok büyük bir hüsran olacağını düşünmüyorum. O hüsranı bugün itibarıyla kısmen de olsa atlattılar o yüzden. Derbi başka bir şey orada 48 saat sonra olsa da oynarsınız. Onun için Pazartesi gününe alınmasını ben doğru bulmuyorum, tabi iki kulüp de istediyse... Çünkü maçlar Cumartesi, Pazar oynanır aile vaktirdir ailenle, arkadaşlarınla izlersin hafta sonu oynanır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Ambulansın önünü kesen magandalara dava!
        Ambulansın önünü kesen magandalara dava!
        Avrupa'da 'Ukrayna' ihtilafı büyüyor
        Avrupa'da 'Ukrayna' ihtilafı büyüyor
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Habertürk Anasayfa