Hamit Altıntop'tan derbi yorumu: Pazartesi gününe alınmasını doğru bulmuyorum!

HT Spor yorumcusu Hamit Altıntop, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi. Hamit Altıntop'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili sözleri de dikkat çekti.

Hamit Altıntop, Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçının hüsranını Çaykur Rizespor maçında kısmen de olsa atlattığını ifade etti.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin pazartesi günü oynanmasına tepki gösteren Hamit Altıntop, "Çok kaybedecekleri bir şey yok Galatasaray'ın o da bir avantaj onlar için. Bir mucize olma ihtimali var mı var evet kesinlikle var o da olursa çok büyük bir havaya sokacaktır Galatasaray camiasını yenilirse de çok büyük bir hüsran olacağını düşünmüyorum. O hüsranı bugün itibarıyla kısmen de olsa atlattılar o yüzden. Derbi başka bir şey orada 48 saat sonra olsa da oynarsınız. Onun için Pazartesi gününe alınmasını ben doğru bulmuyorum, tabi iki kulüp de istediyse... Çünkü maçlar Cumartesi, Pazar oynanır aile vaktirdir ailenle, arkadaşlarınla izlersin hafta sonu oynanır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı

📺 Geçiş Oyunu



🎙️ @FHamitAltintop: Derbinin pazartesi gününe alınmasını doğru bulmuyorum. Maç, hafta sonu etkinliğidir. pic.twitter.com/UjE88WEPUR — HT Spor (@HTSpor) February 17, 2025