Hamilton'ın yerine kim yarışacak?
Mercedes'te gündem; önümüzdeki sezon Lewis Hamilton'ın yerine kimin yarışacağı. Alman ekibinin patronu Toto Wolf'un adayları arasında; Max Verstappen, Fernando Alonso ve Carlos Sainz bulunuyor
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Formula 1'de sezonun en çarpıcı gelişmesi; 7 kez Dünya Şampiyonu unvanlı Lewis Hamilton'un 2025'te Ferrari adına yarışacağını açıklaması oldu.
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Sezona istediği başlangıcı yapamayan Alman ekibi, bu açıklamanın ardından, Hamilton'un yerine geçecek alternatifleri araştırmaya başladı.
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Mercedes takım patronu Toto Wolf'ün gündeminde de bu konu vardı.
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Alman yönetici, Max Verstappen'in ilk tercih mi olduğuyla ilgili soruyu ''Evet onun performans seviyesini görüyorsunuz, ama diğer adayları da küçümsemek istemem'' şeklinde cevapladı.
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Wolff, diğer seçeneklerle ilgili "Açıkçası Fernando Alonso çok heyecan verici, Carlos Sainz da çok iyi'' ifadelerini kullandı.
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Avustralya basını, Formula 2'de Prema Racing'in sürücüsü Kimi Antonelli'nin de adaylar arasından yer aldığını iddia etti.
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