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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Hamilton'ın yerine kim yarışacak? - Motor Sporları Haberleri

        Hamilton'ın yerine kim yarışacak?

        Mercedes'te gündem; önümüzdeki sezon Lewis Hamilton'ın yerine kimin yarışacağı. Alman ekibinin patronu Toto Wolf'un adayları arasında; Max Verstappen, Fernando Alonso ve Carlos Sainz bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 14:45 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:45
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        • 1

          Formula 1'de sezonun en çarpıcı gelişmesi; 7 kez Dünya Şampiyonu unvanlı Lewis Hamilton'un 2025'te Ferrari adına yarışacağını açıklaması oldu.

        • 2

          Sezona istediği başlangıcı yapamayan Alman ekibi, bu açıklamanın ardından, Hamilton'un yerine geçecek alternatifleri araştırmaya başladı.

        • 3

          Mercedes takım patronu Toto Wolf'ün gündeminde de bu konu vardı.

        • 4

          Alman yönetici, Max Verstappen'in ilk tercih mi olduğuyla ilgili soruyu ''Evet onun performans seviyesini görüyorsunuz, ama diğer adayları da küçümsemek istemem'' şeklinde cevapladı.

        • 5

          Wolff, diğer seçeneklerle ilgili "Açıkçası Fernando Alonso çok heyecan verici, Carlos Sainz da çok iyi'' ifadelerini kullandı.

        • 6

          Avustralya basını, Formula 2'de Prema Racing'in sürücüsü Kimi Antonelli'nin de adaylar arasından yer aldığını iddia etti.

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