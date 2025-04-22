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        Haberler Bilgi Yaşam Hamilelikte turşu yenir mi, gebeyken turşu yemek zararlı mı?

        Hamilelikte turşu yenir mi, gebeyken turşu yemek zararlı mı?

        Hamilelik dönemi, anne adayları için özel olduğu kadar dikkat gerektiren bir süreç. Düzenli uyku, stressiz yaşam, doğru egzersiz gibi beslenme de özen isteyen bir konu. Sağlıksız yiyeceklerden uzak durmanın yanı sıra dengeli ve besin değeri yüksek gıdaları tüketmekte önemli. Ancak sağlıklı görünen yiyecekleri yerken bile tereddüt eden anne adayları, hamilelikte turşu yenir mi sorusuna cevap arıyorlar. Hamilelik döneminde turşu yemek zararlı mı diye merak edenler için detaylar yazımızda…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 12:53 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:53
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        Hamilelikte turşu yenir mi?
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        Turşu Nedir? Turşunun Faydaları ve Zararları Neler?

        Turşu, mevsiminde toplanan meyve ve sebzelerin asidik ortamda bekletilmesiyle ortaya çıkar. Tuzlu suyun içine sirke ya da limon eklenerek oluşturulan sıvı ile fermante edilen meyve veya sebzeler, turşu olarak soframıza geliyor. Geleneksel bir yiyecek türü olan turşu, pek çok üründen yapılabiliyor. İlk akla gelen turşu ise şüphesiz salatalık turşusudur. Bunun yanı sıra havuç, lahana, biber, domates, patlıcan ve fasulye turşusu da sık tüketilen turşu türlerindendir. Lezzetiyle sofralarımızı süsleyen turşunun faydaları ise saymakla bitmiyor. Fermante edilerek yapılan turşu, tam bir probiyotik kaynağı olduğu için probiyotik hem hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de sindirim sistemini düzenliyor. Turşu içinde bulunan vitaminler sayesinde enerji seviyesini arttırır. Ayrıca antioksidan içeriği nedeniyle hastalıklara karşı korur. Turşu faydalı olduğu kadar lezzetli de bir gıda türü… Bu nedenle yemeklerin yanında yerini alan turşular, hamilelerin de tüketmek istediği yiyeceklerden biridir. Hatta hamilelik döneminde aşerme durumunu yaşayan anne adaylarının liste başında genellikle turşu bulunur. Ancak gebe olan anne adaylarının ne yemeleri ve ne yememeleri gerektiği konusunda kafaları oldukça karışıktır. Bu yüzden turşu aşeren hamileler, bu konuyla ilgili bazı detayları merak ediyorlar. Hamilelikte turşu yemek zararlı mı yoksa gebeyken turşu yemek doğru mu sorusunu sizler için yanıtladık.

        Hamilelikte Turşu Yenir mi?

        Hamilelik döneminde tuzlu, tatlı, ekşi, acı gibi tatlara bazen aşeriliyor bazen ise hepsinden uzak durmak istenebiliyor. Gebelik döneminde değişen hormonlar nedeniyle tatlı yedikten sonra canı turşu çekmiş olan pek çok anne adayı olmuştur. Ancak hamilelikte her şeyi yemek elbette önerilmiyor. Annenin sağlıklı bir gebelik geçirmesi ve bebeğin gelişiminin desteklenmesi için doğru beslenme olmazsa olmazlardan. Bu nedenle anne adayının bilinçli bir tüketici olarak bu süreci doğru yönetmesi gerekiyor. Süreci yönetirken de merak edilen pek çok soru akla geliyor. Bu sorulardan biri de hamilelikte turşu yenir mi sorusu… Hamilelikte turşu yemek zararlı mı diye merak edenler için kontrollü şekilde tüketilen turşunun zararsız olduğunu söyleyebiliriz. Fermante edilerek yapılan turşunun probiyotik bir besin kaynağı olması nedeniyle pek çok faydası olduğunu biliyoruz. Probiyotik ürünler, mide ve bağırsak dostu olarak tanınıyor. Hamilelik sürecinde ise anne adaylarının en muzdarip oluğu sıkıntılardan biri de mide ve bağırsak sorunları… Gebelik sürecinde sık gözlenen kabızlık ve mide bulantısı sorununa çözüm olarak turşu bire bir…

        Ayrıca turşunun aşermeyi yatıştırdığı da belirtiliyor. Ancak gebelik sırasında turşunun faydaları, ölçülü bir tüketimle ortaya çıkıyor. Yani hamilelikte turşu zararlı mı diyenlere, turşunun fazlasının kesinlikle zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Peki hamilelikte fazla turşu tüketimini zararlı yapan etmenler neler? Şöyle ki turşuda yüksek tuz oranı olduğu herkes tarafından biliniyor. Gebelik dönemi ödemin fazla olduğu ve yüksek tansiyon riskinin sık görüldüğü bir dönem. Fazla tuz ise hem ödemi arttıran hem de tansiyonu yükselten başlıca madde. Bu nedenle ölçüsüz turşu tüketimi, hamilelerde çok ciddi sıkıntılara neden olabilir. Özellikle hipertansiyon sorunu yaşayan anne adaylarının turşu yerken çok dikkatli olmaları gerek. Sonuç olarak turşuya aşeren hamilelerin kontrollü bir tüketim yaparak hazır turludan uzak durmaları ve ev yapımı turşular tercih etmeleri önerilir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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