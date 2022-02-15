Hamilelikte folik asit kullanılır mı?

Hamilelikte Folik Asit Kullanımı: Hamilelikte ve Öncesinde Folik Asit Kullanılır Mı, Zararları Var mı ve İyi Gelir Mi?

Folik asit, B vitamininin sentetik yapıdaki formudur. Diğer ismiyle folat ya da B9 vitamiin olarak da bilinir. Folik asit yeşil yapraklı sebzeler başta olmak üzere baklagiller, çilek, sakatatlar, ceviz, fındık gibi kuruyemişlerde de bulunur. Folik asit faydaları oldukça fazla olan bir vitamindir. Vücudun işleyişinde aksaklıklar meydana gelmemesi için folik asitin besinlerden temin edilmesi büyük önem taşır.

Folik asit eksikliğinde halsizlik, yorgunluk, depresyon, ciltte bozulmalar meydana gelebildiği gibi kanser gibi kötü hastalıkların oluşum riski de artmaktadır. Özellikle hamilelik dönemiyle sıkça bağdaştırılan folik asitin gebelikte kullanımı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasındadır. Folik asitin hamilelikte kullanımıyla ilgili bilgileri yazımızda sizler için derledik. İşte o bilgiler…

Folik Asit Hamilelikte Kullanılır Mı?

Hamilelik dönemi, bebeğin gelişimi için beslenmeye ve vitamin alımına çok özen gösterilmesi gereken bir dönemdir. Hem anne hem de bebeğin sağlığı için doktor kontrolünde çeşitli vitaminler kullanılmaktadır. Vücuttaki hücre yenilenmesini sağlayan ve gelişime katkıda bulunan bir vitamin olan folik asitin ise hamilelikte kullanımı merak konusudur. Birçok kişi folik asit hamilelikte iyi gelir mi sorusunun yanıtını araştırmaktadır.

Folik asit hamilelikte kullanılması çok gerekli bir vitamindir. Doktorlar gebelik planlaması yapan anne adaylarının hamilelik öncesinde folik asit kullanmaya başlamasını önermektedir. Çünkü folik asit bebeğin gelişiminde önemli bir rol oynar. Hamilelerin gebelik döneminde 400 mcg folik asit almaları önerilmektedir. Fakat bu doz doktor kontrolünde ayarlanmalıdır. Çünkü bazı durumlarda daha az folik asit alımı gerekmektedir. Özellikle epilepsi (sara) hastalığına sahip olan kişiler daha farklı dozda folik asit almalıdır.

Gebelik döneminde folik asit alımında eksiklik olursa ya da hiç kullanılmazsa “spina bifida” hastalığı gelişebilir. Bu hastalık bebeğin omurilik gelişiminde ortaya çıkan bir problemdir. Özellikle omurilik ve beyin gelişimi hamileliğin ilk aylarında olduğu için gebelik başlamadan folik asit kullanımı büyük önem taşır.

Folik asit hamilelikte zararlı mı sorusu da merak edilen konular arasındadır. Folik asitin hamilelikte zararı olmadığı gibi faydası vardır. fakat yanlış dozda folik asit kullanımı anne adayına zarar verebilirken bebeğin gelişimine de olumsuz etki edebilir. Bu nedenle folik asit kullanımı doz ayarlamasının mutlaka bir doktor kontrolünde yapılması gerekmektedir. Folik asit alımına gebelikten 1 ay öncesinde başlanmalıdır. Aynı zamanda hamileliğin ilk 3 ayında da folik asit kullanımına devam edilmelidir.

Folik Asit Bebeğe Faydaları

Folik asit, henüz bebeğin anne rahmine düşmeden öncesinde bebeğin gelişimine olumlu katkıları olan bir vitamin çeşididir. Bebeğin özellikle omurilik ve beyin gelişiminden sorumlu bir vitamindir. Bebeğin gelişiminin olumsuz yönde olmaması için gebelikte folik asit kullanımı hayati önem taşıyan bir vitamindir. Omurilik gelişimi gebeliğin ilk haftalarında olduğu için anne adaylarının hamilelik yaşadıkları dönemde folik asit eksikliklerinin olmaması çok önemlidir. Bu nedenle gebe olunmasa bile folik asitin kandaki değerlerinin ölçümü düzenli olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde hamilelikte folik asit alımı yeterli düzeyde olmazsa bebekte çeşitli doğumsal sakatlıklar meydana gelebilir.