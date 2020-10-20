Sadece birkaç hafta önce gerçekten hamile olup olmadığınız konusunda yersiz endişelerinizin var olduğuna inanabiliyor musunuz? Şu an ise vücudunuz artık hamile olduğunuzu açık bir şekilde göstermeye başladı bile eğer hâlâ başlamadıysa da çok yakında bariz bir şekilde kendisini göstermeye başlayacaktır. Peki, hamileliğin 6. haftasında neler olur? Gebeliğin 6. haftasında annedeki değişimler nelerdir? Hamileliğin 6. haftasında bebeğin gelişimi nasıl ilerler? Merak edilen konularla ilgili detayları aşağıda sizlerle paylaştık.

HAMİLELİĞİN 6. HAFTASINDA NELER OLUR?

Trimester hamileliğin, her biri 12 hafta süren ve üç eşit döneme ayrılmış bölümlerine verilen isimdir. 9 aylık hamilelik süresinin üç ayrı dönemde ele alınması, hamileliğin genel gelişiminin sağlıklı bir şekilde anlaşılması ve takip edilmesi açısından oldukça faydalı ve önemlidir. Peki, hamileliğin 6. haftasında neler olur? Hamileliğin 6. haftasında bebeğin gelişimi nasıl ilerler? Aşağıda liste halinde sıraladık.

6 HAFTALIK HAMİLELİK DÖNEMİNDE BEBEĞİN GELİŞİMİ NE DURUMDA?

6 haftalık hamilelik döneminde bebeğiniz henüz mercimek büyüklüğündedir, ancak bu haftanın sonunda 3 kat daha büyümüş olacak.

Bu hafta, 8 ay sonra bakmaya doyamayacağınız bebeğinizin ağzı, kulağı, burnu şekillenmeye başladı bile.

Eğer bebeğinizin içinde geliştiği rahminizin içine bakabilseydiniz, bebeğinizin siyah göz çukurlarının oluştuğu kafasını görebilirdiniz. Gelişmeye başlayan kulakları da kafasının yan taraflarında çıkıntı oluşturmaya şimdiden başlamış oldu.

Kol ve bacakları çıkıntı halinde oluşmaya başladı.

Yaklaşık 2 milimetreyi bulan kalbi, embriyonun tüm vücudunun büyük kısmını kaplıyor ve dakikada 100-160 kere atıyor ve şu an bir yetişkinin kalp atış hızının iki katı kadar, ayrıca 9 aylık hamilelik süresince toplamda 54 milyon kere atacak.

Kalp atışı sayesinde kanı vücudunda gezinmeye başladı.

Hamileliğin 6. haftası itibari ile bağırsakları gelişiyor ayrıca ciğerlerini oluşturacak olan tomurcuk belirmeye başladı.

Yine bu süreçte hipofiz bezi ve beynin geri kalanı, ayrıca kemikleri, kasları şekilleniyor.

HAMİLELİĞİN 6. HAFTASINDA ANNENİN VÜCUDU NASIL DEĞİŞİYOR?

Hamileliğin 6. haftası ilk trimester dönemidir ve bu döneminin belirtileri annede biraz rahatsız edici olabilir yorgunluk, bulantı, kusma, hassas göğüsler, baş ağrısı, kabızlık, halsizlik ve ruhsal durumun değişmesi, ancak duruma alışmaya çalışarak iyi tarafından değerlendirebilirsiniz. Vücudunuz karmaşık bir olayı gerçekleştirmeye çalışıyor ve bu belirtilerin hepsi birkaç hafta içerisinde kaybolacak.

İlk trimester dönemi içerisinde olan 6 haftalık hamilelik sürecinde vücudunuz dış görünüş olarak henüz değişime başlamamış olsa da, hamilelik hormonu adı verilen HCG sebebi ile pelvik bölgesine olan kan akışı arttığından, sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissedeceksiniz ve vücudunuz hamile olduğunuzu her seferinde size hatırlatacak.

İlerleyen bu süreçte kendinizi duygusal olarak dengesiz hissediyor olabilirsiniz çünkü hormonlarınız olduğundan daha fazla çalışıyor. Hayatınızda çok büyük değişimler olmak üzere ve bu süreç 8 ay daha devam edecek bu yüzden duygusal yoğunluklar yaşamanız çok doğal.

Bu aşamada hafif kanamalar görülebilir ancak bu durum hamileliğin sorunlu olduğu anlamına gelmez. Fakat kanama düşük ya da ektopik yani dış gebeliklerin ilk belirtisi de olabilir. Bu süreçte eğer kanamanız varsa yine de doktorunuza bildirmeniz kesinlikle önerilir.

Ayrıca böbrekleriniz kanınızı temizlemek konusunda daha verimli çalışmaya başlıyor. Buna bir de büyüyen rahminizin idrar torbanıza yaptığı baskı eklendiğinde sık sık idrara çıkmak kaçınılmaz oluyor. Fakat endişelenmeyin, ikinci trimester döneminde rahminiz karın boşluğuna doğru yükselmeye başladığında bu baskı azalacak.

Küçük bir öneri: İdrar kesenizin tamamen boşaldığından emin olmak için, idrara çıktığınızda öne doğru eğilin. Bu şeklide tuvalete gitme sayınızı azaltabilirsiniz. Fakat sıvı tüketimini kesinlikle azaltmayın. Vücudunuz 6 haftalık hamilelik sürecinde sıvıya çok fazla ihtiyaç duyar. 9 ay boyunca hayatınızda olacak başka bir belirti ise mide ekşimesi olacaktır. Karnınızın üst kısmında bulunan ve sindirim enzimlerinin yukarı çıkmasını engelleyen kaslar, hamileliğiniz süresince gevşediğinden dolayı 9 ay boyunca mide ekşimesi yaşamama olasılığınız neredeyse sıfır gibi görünüyor. Fakat yemeklerinizi yavaş yiyerek ve bel bölgenizi sıkmayan kıyafetler tercih ederek belirtileri çok daha hafife indirmeniz mümkündür.