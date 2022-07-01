Hamileliğin 6. haftası belirtileri

Anne ve baba adayları, hamileliğin her haftasında meydana gelen değişimleri ve belirtileri izlemek ister. Bu yüzden bu dönemlerde dikkatli olmak için sık sık araştırma yapma ihtiyacı hissederler. Biz de sizler için hazırladığımız yazımızda gebeliğin 6. haftasında neler olur? sorularının cevaplarını derledik.
6 Haftalık Gebelik Belirtileri
Gebeliğin 6. Haftasında belirtiler çok sık bir şekilde hissedilmez. Anne adayları için en belirgin belirti mide bulantısı olarak karşımıza çıkar. Bunun yanı sıra aşağıda yer alan belirtiler de 6. Hafta itibarıyla kendini gösterir:
- Mide bulantısı ile birlikte kusma şikayeti gerçekleşir.
- Anne adayları kendini halsiz hisseder.
- Baş dönmesi şikayetleri başlayabilir.
- Göğüslerde ağrı başlar. Şişme meydana gelebilir ve hassasiyet oluşur.
- Anne adayları gebeliğin 6. Haftasında sık sık idrara çıkma ihtiyacı duyar.
- Baş ağrısı hissedilebilir.
- Karın bölgesinde şişlik ile birlikte hazımsızlık şikayetleri de artar.
- Hızlı duygu değişiklikleri meydana gelebilir.
Hamileliğin 6. Haftasında Kanama Olur Mu?
Gebeliğin 6. Haftasında kanama meydana gelebilir. Bu yüzden anne adayları tedirgin olabilir. 6. Haftada kanama meydana gelmesi bebeklerin yerleşme dönemi ile meydana gelen hareket sebebi ile rahimde biriken kanın dışarı çıkmasıdır. Bu dönemde kanama meydana gelmesi korkutucu bir durum olmasa da anne ve baba adayları dikkatli olmalıdır. Eğer gebeliğin 6. Haftasında kanama meydana geliyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Aksi söylenmediği sürece de doktor gözetimi aksatılmamalıdır.
6 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Oluyor?
Gebelikte her 4 hafta bir aylık olarak ifade edilir. Gebeliğin fark edilmesi de eğer planlı değilse ya da kan testi yapılmadıysa 5 ila 6. haftada kendini gösterir. 6. Haftalık gebe bir kişi de hamileliğinin 1.5 ayının içerisindedir.
6 Haftalık Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Olmalı?
Beta HCG testi aslında bir hamilelik testidir. Gebelik testleri yüzde yüz sonuçlar vermediği için kan testlerine ihtiyaç duyulur. Bu yüzden Beta HCG hormonunun değerlerine göre hamile olup olmadığı anlaşılır. Gebeliğin 6. Haftasında ise Beta HCG hormonu 1.080-56.500 mlU/mL arasında olmalıdır.
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