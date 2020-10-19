Artık anne adayısınız ancak henüz hamile olduğunuzu hissetmeseniz bile, vücudunuzun inanılmaz oranda gebelik hormonları üretmeye başladığı bu 2. haftada, bebeğin gelişimi tüm gebelik süreci boyunca olduğundan çok daha hızlı bir şekilde büyümenin gerçekleşme sağladığı evredir. Hafta hafta gebelik sürecinde gerçekleşen değişim özellikle anne başta olmak üzere ebeveynler için oldukça heyecan vericidir. İlk yazımız olan hamileliğin 1. haftasında neler olur? Sorusunu cevaplamıştık. Şimdi ise sıra geldi bir sonraki aşamaya yani hamileliğin 2. haftasında neler olur? 2 haftalık gebelik sürecinde neler oluyor? Konu ile ilgili merak edilen detayları aşağıda sizler için derledik.

HAMİLELİĞİN 2. HAFTASINDA NELER OLUR?

Hamilelik sürecinde bebeğin doğacağı günün hesaplanmasında sayım, sperm ve yumurta henüz bir araya gelmemiş olsa dahi döllenme öncesinden itibaren, yani adet döngüsünün 2. haftasından itibaren başlar. Kadınlar her adet döngüsünde %25 oranında hamile kalma şansına sahiptir ve bu olasılık mutlaktır

Döllenme olayının gerçekleştiği fallop tüpünden kadın üreme organı olan uterusa kadar gerçekleşen 3-4 günlük yolculuk sonunda ulaşan döllenmiş yumurta yani zigottur ve bu zigot 16 özdeş hücreye bölünür. Ardından Zigot uterusa girer ve o andan itibaren artık ‘morula’ olarak adlandırılır. Rahim içerisinde 1-2 gün içinde şaşırtıcı bir hızda büyümeye devam eden morula, rahim duvarına adeta bir tünel kazarak iyice yerleşir.

Rahim duvarına yerleşim anına kadar gelişmekte olan morula yani bebek, 2 haftalık hamilelik döneminde küçük bir hücre topu haline gelir ve artık morula olmaktan çıkarak blastosist olarak adlandırılmaya başlar. Hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu bu yapı embriyonun ta kendisidir. Amniyon sıvısıyla dolu olan kese plasentaya bağlıdır. Plasenta; bebeğinize yaşamı için gerekli olan oksijen ve besinlerin taşındığı ve bebeğin doğum anına kadar ona eşlik eden organdır yani eşidir.

GEBELİK NE ZAMAN KESİNLEŞİR?

Kadın vücudundaki radikal hormon değişiklikleri yumurtlamanın gerçekleştiği an itibari ile ilk 3 ile 5 gün arasında meydana gelir. Menstruasyon yani adet döngüsünün geciktiği ilk gün yapılan gebelik testinde %10 ihtimalle yanlış yani negatif sonuç almak söz konusu olabilir. Bu sebeple 1 hafta sonra yeniden test yapmanızın daha sağlıklı olacağı önerilir. Artık hamilelik, pozitif gebelik testi sonucuyla birlikte yaklaşık hamileliğin 2. haftası da kesinleşmiş olur.

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLUR MU?

Henüz 2 haftalık hamilelik sürecinde bebeğin cinsiyeti belli olur mu? diye merak ediyorsanız, döllenme sürecinden sonraki ilk 10 ile 30 saat içerisinde sperm çekirdeği yumurtanın genetik materyali ile birleşir ve eğer sperm Y kromozomu taşıyorsa bebeğinizin cinsiyeti erkek, ancak X kromozomu taşıyorsa kız olacaktır ancak bunu ilk başlarda anlamak mümkün değildir ancak cinsiyet oluşmuştur.

2 HAFTALIK GEBELİK SÜRECİNDE VÜCUDUNUZ NASIL DEĞİŞİYOR?

Gebeliğin en erken süreci olan 2 haftalık gebelikte esnasında, annede gözlemlenen ilk belirti bir anda artan östrojen ve progesteron hormonları, göğüslerde ekstra hassasiyet, ağrı ve şişme yaratabilir. Ancak bu durum aynı zamanda adet döngüsünün de bir semptomu olduğu için göğüslerde meydana gelen büyüme kesin hamilelik belirtisi olarak kabul edilemeyebilir.

Bebekler genellikle hamileliğin 38. haftasında dünyaya gelirler, ancak yumurta ve spermin tam olarak ne zaman birleştiğini bilmek genellikle zor olduğundan dolayı sağlık kuruluşları bebeğin doğum zamanını hesaplamak için genellikle 40 ya da 41 haftayı baz alır ki, bu da son adet döngüsünün ilk gününden itibaren geçen süre ile aynıdır.

Yumurta ve spermin birleşme tarihi kesin olarak bilinemediğinden tüm bu tahminler adet döneminin uzunluğuna göre de hamilelik sürecinin uzaması yaklaşık 4 hafta kadar değişkenlik gösterebilir. Bazı kadınlar daha kısa ya da daha uzun bir adet döngüsü geçirdiğinden, doğum zamanı ultrason yardımıyla daha kesin bir şekilde tespit edilebilir.