Hamileliğin 2. Haftası Belirtileri

Hamileliğin 2. haftası yumurtanın seçildiği ve gelişimini gerçekleştirdiği dönemdir. Bu dönemde en sağlıklı yumurta çatlayarak yumurta kanalına geçer. Yumurta kanallarına geçen yumurta sperm ile buluşup döllenirse embriyo oluşur. Uzmanlara göre hamileliğin ikinci haftası aslında vücudun kendini hazırladığı dönemdir. Son adet gününün birinci günden başlayarak on dördüncü gününe kadar geçen süreyi gebeliğin ikinci haftası olarak tanımlayabiliriz. Peki, 2 haftalık hamilelik belirtileri neler, nasıl anlaşılır? İşte sizler için araştırdık.

2 Haftalık Hamilelik Belirtileri

Hamilelik belirtilerini göstermek için çok erken bir dönem olsa bile bazı kadınlarda sıkça görülen belirtiler vardır.

Her zamanki yaşam temponuzda olmanıza rağmen yorgunluk hissedersiniz ilk belirtilerden biridir.

Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu uyku aslında yapılan aktivitelere göre değişir fakat uyku haliniz artıyorsa hamilelik belirtisinden biri olabilir.

Duygu durumunuzda sinirlilik hali arttırsa, göğüs uçlarınında büyüme ve hasasiyet varsa bir belirtidir.

Yumurtlama döneminde vajinal akıntı olabilir.

Kasıkta saplanma gibi ağrı hissedilmesi de bir belirtidir.

Koku alma duyunuz güçlendiyse veya cinsel isteklilikte artış gerçekleştiyse gebelik belirtilerinden biri olabilir.

En belirgin belirtisi adet döneminin gecikmesidir.

2 Haftalık Hamilelik Nasıl Anlaşılır?

Hamilelik şüphesi içinde olan bir kadının birçok sorusu olabilir. Peki, 2 Haftalık Hamilelik Nasıl Anlaşılır? Hamilelik durumunuzu öğrenmek için test yöntemini denediyseniz adet döngüsünün toplamda kaç gün sürdüğüne göre değişebilir. Hamileliğinin ikinci haftası döllenmenin gerçekleştiği hafta olduğu için idrar veya kan testinde pozitif sonuç alınma ihtimali vardır. Ama en doğru sonucu adet döngünüz geçtiği zaman yaptıracağınız testler verecektir. Mutlaka bir jinekoloji uzmanına da danışarak kesin sonuca ulaşabilirsiniz.

15 Günlük Gebelik Testte Çıkar Mı?

En yaygın sorulardan biri 15 Günlük Gebelik Testte Çıkar Mı? Bu sorunun cevabı için öncelikle gebelik durumu için bilmemiz gereken önemli noktalar vardır. Cinsel ilişki gerçekleştikten sonra sağlıklı yumurta çatlayarak yumurta kanalına geçer. Sperm yumurtayı döllemeyi başarabilirse embriyo anne adayının rahmine yerleşir. Bu süreç tamamlandığında anne adayı gebe sayılabilir. Vücutta embriyo oluştuktan 4 gün sonra HCG hormonu salgılanmaya başlanır. HCG hormonu önce kanda belli olur. İdrar testi ile gebelik durumu öğrenilecekse ortalama 10-12 güne ihtiyaç vardır. 15 günlük gebelik durumunuz varsa yüksek ihtimalle idrar testinde veya kan testinde sonuç pozitif olacaktır. Fakat bir uzmana gidip sonucu kesin şekilde öğrenmekte fayda vardır.

2 Hafta Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Olmalıdır?

Hamileliğin ikinci haftasında yumurtanın seçildiği ve bebek gelişini gerçekleştirdiği dönemdir. Anne adayının vücudunu hamileliğe alıştırdığı bu dönemde aslında bebek gelişimi zigot bölünmeye devam etmektedir. 2. haftada döllenmiş yumurta ve sperm hareket halindedir. Anne adayının vücudundaki değişmeler halsizlik, kasıkta saplanma gibi ağrılar, baş dönmesi, mide bulantısı gibi belirtiler ortaya çıkarabilir. Kan testi ile hamilelik durumunu öğrenmek isteyenler için en önemli olgu beta HCG hormonu değeridir. Bu yüzden anne adayı kişiler ve bu haberi öğrenmek isteyen kişilerin aklına 2 Hafta Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Olmalıdır? sorusu gelmektedir. 2 haftalık gebelikte beta HCG değeri 50-500 arasında değişmektedir.