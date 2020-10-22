Karnınızda kelebeklerin uçuştuğunu hissediyorsunuz. Sakın korkmayın büyük ihtimalle bebeğiniz minik ayakları ile sizi tekmeliyordur. Peki, hamileliğin 16. haftasında neler olur? Hamileliğin 16. haftasında annedeki değişimler nelerdir? Hamileliğin 16. haftasında bebeğin gelişimi nasıl ilerler? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

HAMİLELİĞİN 16. HAFTASINDA NELER OLUR?

Birçok anne adayı bu büyük değişim olan tekmelemeyi 16 ile 20 haftalık hamilelik süreci içerisinde deneyimliyor, ancak henüz güçlü karate tekmeleri beklemeyin. İlk tekme o kadar zor hissediliyor ki genelde mide kasılması ya da sindirim problemleriyle karıştırılıyor.

HAMİLELİĞİN 16. HAFTASINDA BEBEĞİN GELİŞİMİ NASIL İLERLER?

Bebeğiniz önümüzdeki haftalarda çok daha da hızla büyümeye başlayacak. Kilosu iki katına çıkacak ve boyu uzayacak. Ancak şu anda henüz bir avokado büyüklüğünde yani 11,5 cm boyunda ve 100 gr ağırlığındadır.

Bütün kaslarını kullanmaya başladı, artık kollarını hareket ettirip ellerini birleştirebiliyor. Bebeğin sinir ve kas sistemi geliştikçe hareket kabiliyeti de gelişecek.

Bebeğinizin göz kapakları daha da gelişti ve kirpikleri de gelişmeye başladı ayrıca gözleri de yavaş yavaş hareket edebiliyor.

Bacakları neredeyse tamamen son şeklini alarak gelişti, kulakları da son halini almaya çok yakın.

İç organlarında da muhteşem gelişmeler devam ediyor. Örneğin artık kalbi kan pompalıyor ve bu süreç içerisinde gelişimi devam ettikçe pompalanan kan miktarı da artacak.

Hafta içerisinde omurgası ve sırtındaki kaslar güçlenmeye başladı, bu sebeple başını ve boynunu daha dik konumda tutabiliyor. Ayrıca kafatası ve ayak tırnakları oluşuyor, yüzünde gelişen kaslar sayesinde bu kadar erken bir dönemdeyken bile minik yaramaz kaşlarını çatabiliyor ve gözlerini oynatabiliyor. Bu arada yüz ifadeleri yapmaya başladı ancak henüz bunu kontrol edemiyor.

16 haftalık hamilelik döneminde gözleri görmeye ve bunun yanı sıra az da olsa ışığı algılamaya başladı.

Derisi hala yarı saydam halde, yani bebeğinize şuan bakabilseydiniz kan damarlarını açıkça görebilirdiniz.

Sizi sevindirecek bir başka önemli gelişme ise bebeğiniz artık sizi duyabiliyor olması. Gelişen kulakları sayesinde konuştuğunuz ya da şarkı söylediğiniz zaman artık sizi duyabilir. Bilimsel olarak yapılan araştırmalar dahilinde, bebeklerin doğmadan önce duydukları sesleri doğduktan sonra tanıdığını gösteriyor. Bu nedenle dinlediğiniz şarkılara ayrıca kullandığınız cümlelere dahi dikkat etmenizde fayda var. Daima pozitif olun ve pozitif cümleler kullanın.

HAMİLELİĞİN 16. HAFTASINDA ANNEDEKİ DEĞİŞİMLER NELERDİR?

Hamileliğinizin bu sürecinde gözlerinizde, hamilelik hormonları yüzünden kuruma ve kaşıntılı olabilir. Eğer lens kullanıyorsanız gözlük kullanmaya geçmeniz sizi biraz daha rahatlatacaktır. Doktorunuzun önerdiği bir göz damlası da kullanabilirsiniz.

Bir önceki hafta başlayan aşermeleriniz bu aşamada daha da artarak devam ediyor. Hamilelik esnasında pek çok kadının yaşadığı aşermek, belirli bir şekilde olabilir, mesela şeftalinin sadece belli bir olgunlukta olanlarını istiyor olabilirsiniz. Ayrıca daha genel de olabilir, yani baharatlı acı yemekler istemek gibi. Sağlıklı şeylere aşerdiğiniz sürece endişe duymadan istediğiniz kadar yiyebilirsiniz ancak şu an besleyici gıdalar tüketmeniz sizin ve bebeğin gelişimini ayrıca gelecekteki sağlık durumunuzu etkileyecek olduğunu unutmamalısınız.

Bazı kadınlar ise aşermeyi pika denilen şekilde yaşar. Pika alçı, boya parçaları, kil, kömür, tebeşir, toprak ve çamaşır deterjanı gibi yenilmeyecek maddelere karşı duyulan iştahtır. Pika tarzındaki aşermenin annenin vücudundaki mineral eksikliğinden kaynaklandığı düşünülür ancak aşerilen maddeler her zaman mineral miktarını düzenleyecek madde olmayabilir. Eğer anormal derecede bu tarz bir istek duyarsanız mutlaka doktorunuza danışın.

16 haftalık gebelik döneminde rahminizin üst kısmı kasık ve göbek bölgesinin ortasında yer alıyor ve onu destekleyen kaslarınız her geçen gün daha da kalınlaşıp geriliyorlar.

Artık hamileliğe alıştığınız için büyük ihtimalle daha iyi hissediyorsunuz, mide bulantınız azaldı, daha az ruhsal durum değişikliği yaşıyorsunuz ayrıca hamileliğin cildinize vuran ışıltısı kendinizi daha iyi hissetmenize yardım ediyor.

Büyüyen karnınızdaki çıkıntının göbek gibi değil de, artık bir bebek gibi göründüğü bir noktadasınız. Vücudunuzun yeni şekline alışmak her kadın için zor bir süreç olsa da, aldığınız her kilonun sizin ve bebeğinizin sağlıklı olduğuna işaret ettiğini unutmayın. Doğru beslendiğiniz ve düzenli olarak spor yaptığınız sürece uzun vadede herhangi bir problem kalmayacak olduğunu sakın unutmayın.

Burnunuzdaki mukus dokusu, vücudunuzda dolaşan hamilelik hormonları ve artan kan dolaşımı sebebi ile şişebilir. Bundan dolayı burun tıkanıklığı ve burun kanaması yaşayabilirsiniz. Ve maalesef ki hamileliğiniz ilerledikçe bu durum daha da kötüye gidebilir ve doktorunuz büyük ihtimalle bunun için size herhangi bir ilaç yazmayacaktır. Ancak ilaç yerine kullanabileceğiniz alternatif yöntemler bulunmaktadır ve bunun için doktorunuza danışın. Ayrıca tuzlu su spreyleri ve burun şeritleri kullanabilirsiniz, odanıza koyacağınız bir nem makinası da işe yarayabilir.