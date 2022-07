14.Hafta hamileliğin ikinci trimester dönemine denk gelmektedir. Bu haftada ikinci üç ay başlar. Dolayısıyla artık bebek daha fazla gelişmiş ve annenin karnı büyümeye başlamıştır. 2. Trimester dönemi birinciye göre bebeğin daha hızlı gelişmeye başladığı bir dönemdir. Bu dönemde artık anne adayı da bebeği daha net bir şekilde hissetmeye başlar. İkinci trimester dönemi 14. Haftada başlayıp 26. Haftanın sonuna dek sürmektedir. Sonrasında da son dönem olan üçüncü trimester başlamaktadır. Bu içeriğimizde hamileliğin 14. Haftası belirtileri, 14 haftalık gebelik belirtileri neler, nasıl anlaşılır? Gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte hamileliğin 14. Haftası belirtileri ile ilgili tüm merak edilenler…

14 Haftalık Gebelik Belirtileri

14 haftalık gebelik belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Bu haftada bebeğin büyümesinin hızlanmasıyla anne adayının da iştahı artabilir.

Hafta bulantı ve kusmaların artık bitmeye başladığı dönemdir.

İkinci trimester döneminin başlamasıyla annede yorgun ve halsiz hissetme dönemi de azalmaya başlamaktadır.

Göğüsler büyümeyi sürmekte olup ilk trimester dönemindeki kadar hassasiyet hissedilmemektedir.

Kan hacminin artışıyla beraber bu dönemde bacaklarda varisler oluşabilmektedir.

Bu dönemde bebeğin büyümesi ve hamileliğin ilerlemesiyle progesteron ve östrojen hormonları da artmaya başlamıştır. Bu durumun bir sonucu olarak bedenin her yerinde şişme ve genişleme hissedilebilmektedir.

Gebeliğin 14. Haftası Neler Olur

Gebeliğin 14. Haftası neler olur sorusu pek çok anne adayı tarafından sorulmaktadır. Bu hafta itibariyle bebeğin gelişimi hızlanmaktadır. Bebeğin boyu uzamış ve ağırlığı artmıştır. Diğer yandan organ gelişiminin de hızlandığı bu dönemde bebeğin her bakımdan şekillenme hızı artış göstermektedir. Bununla beraber anne adayının da karnı büyümeye ve hamileliği daha net bir şekilde anlaşılmaya başlamıştır.

Hamileliğin 14. Haftasında Kanama Olur mu

Hamileliğin 14. Haftasında kanama olur mu sorusunun en net yanıtı hamileliğin her döneminde kanama olabileceği yönündedir. Ancak her kanama olumsuz değildir ve herkeste kanama olmaz. Bu nedenle eğer az bile olsa kanama fark edilirse vakit kaybedilmeden doktorla görüşmek gerekmektedir. Kanama söz konusu olduğundan doktorlar bütün kontrolleri ayrıntılı bir şekilde yaparak bebeğin ve annenin sağlık durumunu kontrol etmektedir.

Hamileliğin 14. Haftasında Kasık Ağrısı Normal mi

Hamileliğin 14. Haftasında kasık ağrısı normal mi sorusunun yanıtı normal olduğu yönündedir. Ağrılara herhangi bir kanama eşlik etmiyorsa bu ağrıların karındaki bağ dokularının gelişimiyle ilgili olduğu düşünülmektedir.

14 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Oluyor

14 haftalık gebelik kaç aylık oluyor sorusunun yanıtı 4. Ay içinde kabul edildiği yönündedir.

14 Haftalık Gebelikte Bebeğin Cinsiyeti Belli Olur mu

Her anne baba merakla bebeklerinin cinsiyetini bir an önce öğrenmek ister. Bu nedenle de her kontrollerine aynı heyecanla giderler. Pek çok kişi de 14 haftalık gebelikte bebeğin cinsiyeti belli olur mu diye merak eder. Cinsiyetin belli olduğu dönem her bebekte değişiklik gösterebilmekle beraber genellikle en erken cinsiyetin 15. Ya da 16. Haftalarda belli olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

14 Haftalık Hamilelik Ultrasonda Görünür mü

14 haftalık hamilelik ultrasonda görünür mü sorusunun yanıtı evettir.