Hamile Gisele Bündchen sevgilisi Joaquim Valente ile tatilde aşka geldi
Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini 2022'de bitiren Gisele Bündchen, hamile kaldığı erkek arkadaşı Joaquim Valente ile tatilde görüntülendi
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Ünlü süper model Gisele Bündchen, erkek arkadaşı Joaquim Valente ile Costa Rica tatiline çıktı.
35 yaşındaki Jiu-Jitsu eğitmeni sevgilisinden hamile kalan 44 yaşındaki Brezilyalı model, belirginleşen karnıyla görüntülendi.
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Haziran 2023'ten bu yana Joaquim Valente ile birliktelik yaşayan Gisele Bündchen, Alman çoban köpeği Alfie'yi de yanına alarak sahilde yürüyüş yaptı.
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Deniz kenarında el ele yürüyen çift, birbirlerini öperek sevgilerini gösterirken de fotoğraflandı.
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14 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 11 yaşında Vivian adında bir kızı olan Gisele Bündchen, 13 yıl evli kaldığı 47 yaşındaki Amerikan futbolcusu Tom Brady'den 2022'de ayrıldı, 2023'te resmen boşandı.
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Costa Rica, Gisele Bündchen ile Tom Brady'nin ikinci düğünlerini yaptığı yer olma özelliği taşıyor. Bündchen ve Brady, her futbol sezonu kapandığında Costa Rica'da tatil yapıyordu.
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Gisele Bündchen, Joaquim Valente ile ilk kez Aralık 2021'de oğlu için Jiu-Jitsu eğitimi almak istediğinde tanışmıştı.
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Çift, temmuz ayı başında Gisele Bündchen'in iki çocuğuyla birlikte Costa Rica'da yaz tatili yapmıştı.