HABERTURK.COM

Yönetmen Hamdi Alkan, Instagram'dan yayınladığı bir fotoğraf ile dikkat çekti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Alkan, köpeği ile çekildiği bir kareyi takipçilerinin beğenisinde sundu.

"KARŞILIKSIZ SEVGİ EN GÜÇLÜ SAVUNMADIR"

Hamdi Alkan, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı dışarıda çalışmak zorunda olan insanlar için de şu ifadeleri kullandı:

Tebessüm en güzel ilaçtır. Sabır ve karşılıksız sevgi en güçlü savunmadır. Okumak bilginin özüne inebilmek, en güzel yolculuktur. Yaşamın dengesini sorguladığımız şu süreçte evinde, işinde, hastanede kısaca hayatın koşuşturmacasında ekmeğinin peşinde olan herkese iyilikler diliyorum.