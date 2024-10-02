Hamburg tren istasyonunda virüs paniği

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Hamburg Merkez İstasyonu'nda bir kişi bulaşıcı bir enfeksiyon nedeniyle özel bir itfaiye aracıyla hastaneye götürüldü. Bu amaçla bir peron kapatıldı.

Bir itfaiye sözcüsü, "Adamın enfeksiyon arabası olarak adlandırılan bir araçla götürüldü. Grip benzeri semptomları ve hafif mide bulantısı vardı. Ateşi yoktu" açıklamasını yaptı.

Virüsün yol açtığı enfeksiyonu gösteren vakalar ölümle sonuçlanabiliyor. Belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, ishal, ateş ve kanama bulunuyor.

*Haberin görseli AA'ya aittir.