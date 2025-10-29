Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas'tan uluslararası topluma çağrı | Dış Haberler

        Hamas'tan uluslararası topluma çağrı

        Hamas, İsrail'in ateşkesi ihlal etmemesi için uluslararası topluma baskı yapması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 19:19 Güncelleme: 29.10.2025 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas'tan uluslararası topluma çağrı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurması ve ateşkes anlaşmasına tam olarak uyması için uluslararası topluma baskı çağrısında bulunarak, İsrail’in “yeni bir gerçeklik” dayatmasına izin verilmeyeceği vurgusunda bulundu.

        Hamas, İsrail’in dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 104 Filistinlinin yaşamını yitirdiği hava saldırılarının ardından açıklamada bulundu.

        Açıklamada, “Gazze halkımıza yönelik hain saldırıların tırmanması, İsrail’in ateşkes anlaşmasını baltalama ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun faşist hükümetine suçlarını sürdürmesi için siyasi bir kılıf sağlayan ABD, suç ortaklığı altında yeni gerçeklikler dayatma niyetini açıkça ortaya koyuyor.” ifadesi yer aldı.

        REKLAM

        ABD yönetiminin İsrail’e karşı taraflı tutumunun, Filistinli kadın ve çocukların kanının dökülmesine fiili bir ortaklık teşkil ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun İsrail’in saldırganlığının devamını doğrudan teşvik ettiğini vurgulandı.

        Açıklamada, İsrail’in “bu tehlikeli gerilimden”, bunun sahadaki ve siyasi sonuçlarından, ayrıca “Trump planını” ve ateşkes anlaşmasını engelleme girişiminden tamamen sorumlu olduğu belirtildi.

        Tüm fraksiyonlarıyla birlikte Filistin direnişinin anlaşmaya bağlı kaldığına işaret edilen açıklamada, direnişin, “düşmanın (İsrail) silah gücüyle yeni gerçeklikler dayatmasına izin vermeyeceği” vurgulandı.

        Açıklamada, ayrıca, arabulucular ve garantör ülkeler, saldırıların durdurulması konusunda tüm sorumluluklarını üstlenme ve İsrail hükümetine katliamlarını sonlandırması ile anlaşma şartlarına tam olarak uyması için derhal baskıda bulunma çağrısı yapıldı.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

        Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.

        İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes bugün yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Habertürk Anasayfa