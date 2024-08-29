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        Haberler Dünya Hamas: İsrail, çocuk felci aşısı yapılması için Gazze genelinde çatışmalara ara verilmesini reddetti | Dış Haberler

        Hamas: İsrail, çocuk felci aşısı yapılması için Gazze genelinde çatışmalara ara verilmesini reddetti

        Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de çatışmalara geçici ara verileceğini duyurdu. Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin geneli yerine belirli bölgelerde çatışmalara ara verilmesini kabul ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 21:32 Güncelleme: 29.08.2024 - 21:32
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        Gazze'de çocuk felci aşısı tartışması sürüyor
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        Hamas’ın Lübnan’daki medya sorumlusu Velid Kilani, İsrail yönetiminin çocuk felci aşısı yapılması için Gazze Şeridi'nin geneli yerine belirli bölgelerde çatışmalara ara verilmesini kabul ettiğini söyledi.

        Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de çatışmalara geçici ara verileceğini duyurdu.

        Hamas’ın Lübnan’daki medya sorumlusu Kilani, DSÖ'nün açıklamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        Birleşmiş Milletler'in (BM), çocuk felci aşısı için Gazze Şeridi genelinde 3 gün boyunca çatışmalara ara verilmesini önerdiğini aktaran Kilani, Hamas'ın bu öneriyi kabul ettiği belirtti.

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        İsrail'in aşı yapılması için Gazze Şeridi genelinde çatışmalara geçici ara verilmesini kabul etmediğini vurgulayan Kilani, Tel Aviv yönetiminin sadece bazı mahallelerde çatışmalara ara verilmesini kabul edeceğini BM tarafına ilettiğini aktardı.

        Kilani, Gazze'de bir bölgede ara verilirken, diğer bölgede saldırıların sürmesinin aşının dağıtılmasını imkansız kılacağını taraflara ilettiklerini kaydetti.

        Hamas yetkilisi Kilani, Hareket olarak çocuk felci aşıları yapılması için bazı bölgeleri kapsayacak şekilde de olsa çatışmalara ara verilmesini kabul ettiklerini sözlerine ekledi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hamas
        #israil
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