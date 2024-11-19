Hamas'ın Doha'daki ofisi kapatılacak mı? Katar Dışişleri'nden yanıt

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed Al-Ansari, Hamas'ın Doha'daki ofisinin kapatılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Al-Ansari, Hamas'ın Doha'daki ofisinin kapatılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

REKLAM advertisement1

Hamas'ın müzakere ekibi şu anda Doha'da bulunmadığını, farklı başkentler arasında seyahat ettiğini ifade etti.

Al-Ansari, Hamas'ın Doha'daki ofisinin kapatılması gibi bir durumunun sadece Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanacağını dile getirdi.

*Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.