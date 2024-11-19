Hamas'ın Doha'daki ofisi kapatılacak mı? Katar Dışişleri'nden yanıt
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hamas'ın Katar'da ofisinin kapatılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Bakanlık Sözcüsü böyle bir durumun şu an söz konusu olmadığını dile getirdi
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed Al-Ansari, Hamas'ın Doha'daki ofisinin kapatılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Al-Ansari, Hamas'ın Doha'daki ofisinin kapatılmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Hamas'ın müzakere ekibi şu anda Doha'da bulunmadığını, farklı başkentler arasında seyahat ettiğini ifade etti.
Al-Ansari, Hamas'ın Doha'daki ofisinin kapatılması gibi bir durumunun sadece Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanacağını dile getirdi.
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