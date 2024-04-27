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        Haberler Dünya Hamas: Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin İsrail’in cevabını aldık

        Hamas: Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin İsrail’in cevabını aldık

        Hamas, İsrail'in, 13 Nisan'da arabulucu Mısır ve Katar'a ilettiği esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına dair tutumuna ilişkin resmi yanıtını aldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:41 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:41
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        Hamas: İsrail'den ateşkese ilişkin cevap aldık
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        Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, yaptığı yazılı açıklamada, detay vermeksizin “Hamas Hareketi, bu öneriyi inceleyecek ve çalışmanın tamamlanmasının ardından yanıtını arabuluculara sunacak.” ifadelerini kullandı.

        Hayye, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsrail ile dolaylı müzakerelerde esnek bir tutum sergilediklerini ancak Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik savaşı bitirmeyi reddederek süreci uzattığını söylemişti.

        İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in başkanlığındaki Mısır heyeti de İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerini görüşmek için bugün İsrail'e gitmişti.

        İsrail hükümetinin, Hamas ile esir takası müzakerelerine "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmezse Refah'a kara saldırısı başlatacağı mesajını Mısır tarafına ilettiği bildirilmişti.

        Hamas'ın ise kalıcı ateşkes ilan edilmeden esir takasını kabul etmeyeceği biliniyor.

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