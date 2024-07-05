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        Haberler Dünya Hamas: Gazze'de Filistin iradesini hiçe sayan projeleri reddediyoruz | Dış Haberler

        Hamas: Gazze'de Filistin iradesini hiçe sayan projeleri reddediyoruz

        Hamas, Gazze Şeridi'nin geleceği konusunda Filistin yönetimini devre dışı bırakmayı amaçlayan plan ve önerileri kabul etmediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 20:50 Güncelleme: 05.07.2024 - 20:50
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        Gazze'nin geleceği tartışılıyor
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        Hamas, Gazze Şeridi'nin geleceği konusunda Filistin yönetimini devre dışı bırakmayı amaçlayan plan ve önerileri kabul etmediğini bildirdi.

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin Filistin iradesini devre dışı bırakmayı amaçlayan her türlü plan, proje ya da önerinin yanı sıra yabancı güçlerin herhangi bir isim veya gerekçeyle Gazze Şeridi'ne girme planlarını destekleyen pozisyonları reddettiğimizi vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklama, şöyle devam etti:

        "Bu faşist saldırganlığın yenilgiye uğratılmasının ardından Gazze Şeridi'nin idaresi tamamen Filistinlilere ait bir mesele olup her kesimden Filistin halkının üzerinde mutabık kalacağı bir konudur.

        Filistin halkı, kendi özgürlük ve kaderini tayin hakkına dayanan ilkelerinden sapacak herhangi bir vesayet, dış çözüm veya denklemin dayatılmasına izin vermeyecektir."

        Açıklamada, ayrıca Arap ve İslam ülkelerine "Filistin halkına yönelik Siyonist soykırım savaşını durdurmaları için baskı yapmaları ve topraklarındaki varlıklarını savunacakları savaşta onlara her türlü destek ve yardımı sağlamaları" çağrısında bulunuldu.

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        #Hamas
        #israil
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