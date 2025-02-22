Hamas: Arabuculular İsrail'e baskı yapmalı

İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi anlaşmasının 7. turunda serbest bırakılması gereken Filistinli esirler saatler geçmesine rağmen serbest bırakılmadı.

Hamas ise Filistinli esirlerin serbest bırakılması için arabulucuların devreye girmesini talep ederken, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

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El-Cezire'ye konuşan Hamas yetkilisi ise direnişin seçeneklerinin bitmediğini ve İsrail'i hâlâ anlaşmaya zorlayabileceğini belirtirken, Netanyahu'nun savaşı sürdürmek istediğini ifade etti.