HAMANEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İran'ın dini lideri Ali Hamaney 15 Temmuz 1939'da İran'ın Meşhed kentinde dünyaya geldi. 81 yaşındaki Hamaney'in, babası Ayetullah Seyyid Cevad Hüseyni Hamaney Azerbaycan Türkü, annesi Hatice Mirdamadi İranlıdır. Soy olarak ailesi Hz. Muahmmed'in torunu Hz. Hüseyin'e dayandığı için "Seyyid" unvanıyla anılır.
DİNİ EĞİTİMİ
Babası da Ayetullahlık derecesinde din alimi olan Seyyid Ali Hamaney dini bilimleri çocuk yaşta doğduğu Meşhed şehrinde öğrenmeye başladı. Daha sonra Şii İslam inancının önemli merkelerinden Irak'ın Necef kentinde 2, İran'ın Kum kentinde ise 6 yıl eğitim aldı.
HUMEYNİ'NİN ÖĞRENCİSİ OLDU
Kum'daki eğitiminin ardından doğduğu şehir olan Meşhed'de Ayetullah Milani'nin fıkhın harici derslerine katıldı. Daha sonralar yeniden Kum'a döndü. Burada Ayetullah Humeyni'nin fıkıh ve usul derslerine, Ayetullah Burucerdi ve Allame Tabatabai'nin felsefe derslerine katıldı. Ayetullah Burucerdi ve Ayetullah Şahrudi'nin yanında içtihada ulaştı.
İRAN DEVRİMİ SONRASI CUMHURBAŞKANLIĞI'NA KADAR YÜKSELDİ
1977 yılında İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi tarafından sürgüne gönderilmek istense de İslami Hareket'in büyümesi üzerine sürgüne gönderilmedi ve Meşhed şehrine döndü. İran İslam Devrimi'nin gerçekleşmesi ile Ayetullah Humeyni sürgünden döndü. Böylece İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı.
Bu görev üzerine Meşhed'den Tahran'a geldi. 1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcısı oldu. Aynı yıl Tahran vekili olarak İslami Şûra Meclisi'ne seçildi. 1980 yılında Humeyni tarafından İran Yüksek Savunma Şurası üyeliğine atandı. İran-Irak Savaşı'nda görev aldı. 27 Haziran 1981 tarihinde Ebuzer Camisi'ne yapılan bombalı saldırıda ağır yaralandı.
İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai'nin bombalı saldırı sonucunda ölmesi üzerine Ekim 1981'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu ve Humeyni'nin de onayıyla 16 milyon oy alarak 3. İran Cumhurbaşkanı seçildi. 1985 yılında ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi. Ayetullah Humeyni tarafından 1986 yılında kurulan Düzenin Yararını Teşhis Konseyi'nin Başkanlığı'na getirildi.
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