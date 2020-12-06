İRAN DEVRİMİ SONRASI CUMHURBAŞKANLIĞI'NA KADAR YÜKSELDİ

1977 yılında İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi tarafından sürgüne gönderilmek istense de İslami Hareket'in büyümesi üzerine sürgüne gönderilmedi ve Meşhed şehrine döndü. İran İslam Devrimi'nin gerçekleşmesi ile Ayetullah Humeyni sürgünden döndü. Böylece İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı.

Bu görev üzerine Meşhed'den Tahran'a geldi. 1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcısı oldu. Aynı yıl Tahran vekili olarak İslami Şûra Meclisi'ne seçildi. 1980 yılında Humeyni tarafından İran Yüksek Savunma Şurası üyeliğine atandı. İran-Irak Savaşı'nda görev aldı. 27 Haziran 1981 tarihinde Ebuzer Camisi'ne yapılan bombalı saldırıda ağır yaralandı.