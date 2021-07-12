Başpehlivan Ali Gürbüz fayton kazası geçirdi

İHA

660’ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde İsmail Koç’u yenerek Başpehlivan olan Ali Gürbüz, altın kemeri taktıktan sonra geleneksel hamam sefası için faytonla Er Meydanı'ndan ayrıldı. Başpehlivan ve yakın çevresi araç konvoyu ile yol güzergahında ilerlerken konvoyda bulunan faytonun ahşap tekerleği kırılarak, yerinden fırladı.

Tekerleğin kırılması ile faytondan düşen Başpehlivan Ali Gürbüz ve yanında bulunan 2 kişi yere savruldu. Faytondan düşen Ali Gürbüz kısa sürede ayağa kalkarken, atların bir anda hızlanması ile Gürbüz ile aynı faytonda bulunan 2 kişi daha düşerek yaralandı.

GELENEĞİ BOZMADI YÜRÜYEREK GİTTİ

Gürbüz kısa sürede ayağa kalktıktan sonra yaralanan 2 kişinin yanına koştu. Hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, Kırkpınar Şampiyonu Ali Gürbüz hamam geleneğini bozmayarak, tezahüratlar eşliğinde yürüyerek, hamama gitti.